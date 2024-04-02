اليوم السابع
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عضو "رجال الأعمال": العاصمة الإدارية علامة فارقة فى التنمية العمرانية بمصر

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 12:10 م
عضو "رجال الأعمال": العاصمة الإدارية علامة فارقة فى التنمية العمرانية بمصر الدكتورة نيفين عبد الخالق
كتب هانى الحوتى

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قالت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية والمستدامة يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر والتنمية العمرانية، وإنجاز ضخم للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما استطاع أن يعيد لمصر مكانتها الدولية والإقليمية التي تستحقها.

وأضافت "عبد الخالق"، أن إنجازات الرئيس السيسي في 9 سنوات الماضية فاق عمل 50 عاما من التنمية من مشروعات تنموية في كافة المجالات غيرت تماما حياة المصريين للأفضل.

ذكرت أن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة رسالة للعالم تظهر مدي وحدة المصريين والتفافهم حول القيادة السياسية ضد أي تهديدات ومن أجل التنمية والاستقرار.

وأضافت عبد الخالق، صوت المصريين أمانة ومسئولية تجاه وطنهم ولذلك أعطوه لمن استحق وجددوا الثقة في شخص الرئيس السيسي لولاية جديدة، إيماناً بأهمية الوقوف صفا واحدا مع الدولة المصرية لتجاوز المرحلة الصعبة ومواصلة مسيرة البناء والإنتاج من تحقيق التنمية الشاملة.







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