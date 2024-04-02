اليوم السابع
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ضبط 3 بينهم مصابين فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 09:43 ص
ضبط 3 بينهم مصابين فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج مشاجرة - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بسبب خلافات الجوار تم ضبط 3 من المشاركين فيها  بينهم 2 مصابين تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة وتم ضبط المشاركين فيها.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة  بين " طرف أول " أحمد ح ع ع 30 سنة عامل مصاباً " بجرح بفروة الرأس من الخلف " وتم نقله لمستشفي البلينا المركزي.

وبين " طرف ثان " هاني م ع ا 22 سنة عامل مصاباً " بجرح رضي بمقدمه الجبهه " وشقيقه فارس ا م ع 24 سنة عامل الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر السب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

 







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