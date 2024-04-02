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ضبط 1800 كيلو أسماك ولحوم مجهولة المصدر فى كفر الشيخ

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 11:53 م
ضبط 1800 كيلو أسماك ولحوم مجهولة المصدر فى كفر الشيخ أسماك - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملة الطب البيطري، وحملة التموين، من ضبط 1800كجم أسماك مجهولة المصدر، و40 كجم لحوم بقرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية، خلال حملة تفتيشية لمديرية الطب البيطرى بالإشتراك مع إدارة التموين، على الأسواق والمخازن والمحال التجارية فى المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد بشار، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1400 كجم أسماك ماكريل مجمدة، و200 كجم أسماك سردين مجمدة، و200 كيلوجرام أسماك هورس ماكريل مجمد، هذا بالإضافة إلى ضبط 40 كيلو جرام لحوم بقرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية، حيث لم يتم العثور على أى مستندات تدل على مصدر اللحوم والأسماك أو طريقة حفظهم، وتم تحرير محاضر بالواقعة وإحالة المضبوطات إلى النيابة العامة للتحقيق.

كلف محافظ كفرالشيخ، بإستمرار الحملات على الأسواق والمحال التجارية للرقابة على الأغذية بكافة أنواعها، نظرًا لاهميتها فى مكافحة تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، وضمان سلامة الغذاء، وحماية صحة المواطنين.

 


 







كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

النيابة العامة

سلع غذائية




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