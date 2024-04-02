ضبط المتهم بقتل طفل لسرقة تروسيكل فى البحيرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة بإنتشال جثة (عامل – 14 عام- مقيم بمحافظة الإسكندرية) من أحد المجارى المائية بدائرة المركز موثوق الأيدى والأرجل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل– له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة التروسيكل الخاص بالمجنى عليه مستغلاً عملهما فـى جمع القمامة واستدرج المجنى عليه بدعوى جمع كمية من القمامة من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية وقيامه بتوثيقه مستغلاً صغر سنه مدعياً أنه يمازحه والتوجه به مُستقلاً التروسيكل لمكان العثور عليه وإلقائه بمياه المجرى المائى المُشار إليه وسرقة التروسيكل، وأرشد عن التروسيكل المستولى عليه.