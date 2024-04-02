اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 01:15 م
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ضبط المتهم بقتل شخص بالرصاص فى الغربية

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 01:01 م
ضبط المتهم بقتل شخص بالرصاص فى الغربية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز مصاب بطلق نارى إدعاء إطلاق أعيرة نارية.


بالفحص وسؤال شقيقه "سائق" اتهم عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة البحيرة بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقه، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته حال تواجدهما بدائرة المركز لخلافات بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة "بندقية آلية وعدد من الطلقات" وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.







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