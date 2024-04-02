اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 01:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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صواريخ رمضان.. ضبط 300 ألف قطعة ألعاب نارية فى المنيا

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 01:00 م
صواريخ رمضان.. ضبط 300 ألف قطعة ألعاب نارية فى المنيا ألعاب نارية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط (شخصان - مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم) لقيامهما بالإتجار فى الألعاب النارية.. وبحوزتهما (300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







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