صواريخ رمضان.. ضبط 300 ألف قطعة ألعاب نارية فى المنيا

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط (شخصان - مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم) لقيامهما بالإتجار فى الألعاب النارية.. وبحوزتهما (300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.