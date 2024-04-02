صواريخ رمضان.. ضبط 300 ألف قطعة ألعاب نارية فى المنيا

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط (شخصان - مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم) لقيامهما بالإتجار فى الألعاب النارية.. وبحوزتهما (300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط (شخصان - مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم) لقيامهما بالإتجار فى الألعاب النارية.. وبحوزتهما (300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة