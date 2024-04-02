اليوم السابع
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صندوق النقد الدولى: مصر نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالى

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 09:03 م
صندوق النقد الدولى: مصر نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالى صندوق النقد الدولى
أ ش أ

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أكد أليكس سيجورا أوبيرجو الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار وضبط سوق النقد.


وقال ممثل صندوق النقد الدولي - خلال حلقة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بعنوان "الاقتصاد المصري.. الطريق إلى الإمام" اليوم الثلاثاء - إنه ينبغي الحفاظ على القوة الدافعة للاقتصاد لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وبيئة الاستثمار وخفض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي.


وأضاف أن مصر تنفذ إجراءات مهمة؛ لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مشددا على أهمية الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية.







مصر

صندوق النقد الدولي

الاقتصاد المصري

الاستقرار المالى فى مصر




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