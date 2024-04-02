اليوم السابع
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صدمة جمال فى مسلسل حق عرب.. نصائح لتخطى الصدمات الناتجة عن الخيانة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 04:00 م
صدمة جمال فى مسلسل حق عرب.. نصائح لتخطى الصدمات الناتجة عن الخيانة مسلسل حق عرب رمضان 2024
كتبت فاطمة ياسر

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شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت سميحة- دنيا المصري، لرباح- وليد فواز، لشقته، وفجأة دخل عليهم جمال- أحمد عبد الله محمود زوجها، وهو يرفع السلاح في وجوههم، وسط صدمة سميحة ورباح.

وحول ذلك يوضح اليوم السابع، أبرز النصائح النفسية لتخطي  أزمة الخيانة ومشاعرها السيئة التي يمر بها أي طرف يمر بها، وذلك وفقا للدكتور عصام إبراهيم استشاري الطب النفسية في كلية طب الزقازيق.

مسلسل حق عرب أحد مسلسلات المتحدة ، بطولة أحمد العوضى على قناة ON كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أكد استشاري الطب النفسي، علي ضرورة التخلص من المشاعر السلبية الناتجة عن الشعور بالخيانة، عن طريق التحدث بكل ما تشعر به بصدق، وأيضا البكاء يعد من الحيل النفسية الرائعة التي تساهم في تهدئة النفس، والتخلص من المشاعر السلبية.

ومن أهم النصائح النفسية التي يجب القيام بها،  مقاومة الشعور بالانتقام من الخائن، واستبدال هذه المشاعر السلبية بإيجابية والتركيز علي صحتك النفسية، والتفكير في وضع خطط مستقلبية ناجحة لك ولمستقبلك.


كما أكد استشاري الطب النفسي ضرورة الابتعاد عن أماكن الذكريات التي تساعدك في استرجاع  مشاهد الخيانة، لأن هذا يتسبب في تعرضك للاكتئاب، وأيضا الرغبة في الانتحار، واستبدل هذا بالتنزه والتحدث مع أشخاص يشعرونك بالحب والتقدير.


وأخيرا نصح استشاري الطب النفسي الشخص الذي تعرض للخيانة، بضرورة التعرف علي أشخاص إيجابيين، ويشعره بالراحة النفسية، ولا يشكلون أي ضغط نفسي عليه، والتنزه، وممارسة الرياضة يوميا لتحسن الحالة النفسية السيئة التي يمر بها الشخص.







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