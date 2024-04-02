شيخ الأزهر: البر مع الله الطاعة المطلقة ومع الناس ألا يكون فظا غليظ القلب

كتب الأمير نصرى

تحدث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن نصيب العبد من اسم "البر" وهو من أسماء الله الحسنى، قائلا:" قال العلماء البر مع الله هو الطاعة المطلقة لأنه يستسلم ويسلم أمره إلى الله وهذا أمر معروف.

وأضاف الإمام الأكبر خلال حديثه فى الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج "الإمام الطيب" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، على قناة "الناس"، أن "البر" بالنسبة للأب والأم بمعنى ألا يتجاوز الابن فى فعل ولا فى قول حتى لكلمة "أف" نهى عنها القرآن الكريم.

وأكد شيخ الأزهر أنه إذا صدرت كلمة "أف" من بن أو بنت لوالديهما فهو ابن غير بار بهما وفيه عقوق للوالدين وهو من أكبر الكبائر، أما بالنسبة للناس فالبر بالنسبة له ألا يكون فظا غليظ القلب فى المعاملة بالأفعال أو الأقوال.



