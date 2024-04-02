اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 05:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سفير الصومال يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة التنصيب وأداء اليمين الدستورية

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 04:12 م
سفير الصومال يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة التنصيب وأداء اليمين الدستورية سفير الصومال بالقاهرة إلياس شيخ عمر أبو بكر
أ ش أ

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هنأ السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.


وقال السفير الصومالي - في بيان اليوم - "أتقدم بأسمى آيات التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مع تمنياتنا الصادقة لمصر بمواصلة مسيرة البناء والتنمية والتقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس السيسي لاستكمال النهضة التنموية الشاملة التي بدأها نحو جمهورية مصرية جديدة" .


وثمن السفير الصومالي العلاقات الصومالية المصرية الراسخة والتي تمتد عبر التاريخ ، معربا عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون والتنسيق مع مصر باعتبارها قلب العروبة







تنصيب الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

مراسم تنصيب الرئيس السيسي

اليمين الدستورية

الرئيس عبد الفتاح السيسي




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