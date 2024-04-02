سفارة الصين تكشف تفاصيل دفعة مساعدات جديدة لغزة بتنسيق مع الهلال الأحمر

كتبت رباب فتحى

أعلنت سفارة الصين بالقاهرة اليوم الثلاثاء، عن وصول شحنة من المساعدات تبلغ 450 طنا من الأرز مقدمة من الحكومة الصينية إلى ميناء بورسعيد، وذلك لصالح قطاع غزة.

وأفادت السفارة ، في بيان لها اليوم ، بأنه سيتم نقل هذه الشحنة إلى الجانب الفلسطيني عبر جمعية الهلال الأحمر المصري في أقرب وقت ممكن.. موضحة أنه من المقرر وصول 450 طنًا من الدقيق إلى بورسعيد منتصف أبريل الجاري.

وكان سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، ثمن دور مصر فى حلحلة الوضع الحالى للصراع فى قطاع غزة، وسعيها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق للنار، مقدما الشكر لجمعية الهلال الأحمر على مساهمتها فى تقديم المساعدات عبر معبر رفح.

وأكد أن بكين تدعم حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطين وأن تكون عضوة فى الامم المتحدة بشكل كامل، مشيرا إلى دعوة الصين لعقد مؤتمر دولى حول الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

ودعا إلى وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة وتنفيذ حل الدولتين، مؤكدا انه لا يمكن تجاهل وجود الاحتلال الإسرائيلى ولا الظلم التاريخى الذى وقع على الشعب الفلسطينى.