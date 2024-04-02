رئيس حكومة تونس يؤكد أهمية النهوض بالصناعات المحلية لمعدات السيارات

أ ش أ

أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، الإثنين، أهمية النهوض بالصناعات التونسية المحلية المتعلقة بمعدات السيارات، لما يمكن أن يساهم هذا القطاع إيجابيا في الاقتصاد التونسي.



وجاءت تصريحات الحشاني، خلال رئاسته لجلسة وزارية متعلقة ببحث سبل النهوض بصناعة معدات السيارات، حيث قدمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة شيبوب عرضا حول السبل الكفيلة للنهوض بهذه الصناعة بالنظر للميزات التفاضلية التي يتمتع بها هذا القطاع في تونس خاصة من حيث التكوين الجيد للكوادر البشرية.



وأقرت الحكومة التونسية ـ خلال الجلسة وفقا لبيان للحكومة التونسية ـ بلورة رؤية استراتيجية تهدف للنهوض بقطاع صناعة معدات السيارات بأنواعها في تونس وذلك في إطار مخطط للتنمية حتى 2030، بالإضافة إلى التنسيق مع هياكل الاستثمار المختصة لتحديد الأراضي الجاهزة للمشاريع الكبرى والمتعلقة بصناعة السيارات.