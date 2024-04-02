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رئيس الوزراء يهنئ نظيره الفلسطيني بتشكيل الحكومة الجديدة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 04:36 م
رئيس الوزراء يهنئ نظيره الفلسطيني بتشكيل الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اتصالا هاتفيا، بالدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، هنأه خلاله على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، واحتفاظه بمنصب وزير الخارجية، وتسلمه مهام عمله.

        

وخلال الاتصال الهاتفيّ، أكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والسداد في خدمة الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها حاليا، ومؤكداً في الوقت نفسه موقف مصر الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لاسيما حقه في تقرير المصير عبر استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

         

كما تطرق الاتصال إلى جهود الدولة المصرية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع تخفيفاً عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق.







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