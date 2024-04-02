رئيس الطائفة الإنجيلية: كلمات الرئيس السيسى للنواب تعكس حجم المسئولية الملقاة عليه

كتب: محمد الأحمدى

قال الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر إن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة تعكس حجم المسؤولية الإجتماعية الملقاة على عاتقه، وتكشف عن رؤية الدولة المصرية في التخطيط والعمل على تحقيق مصلحة المجتمع ككل.

وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الرئيس السيسى قدم مثالا جيدا فى الإخلاص وحب الوطن والعمل لتحقيق الجمهورية الجديدة وأنه يصلى لأجله ومن أجل مستقبل أفضل لبلادنا.

وهنأت الطائفة الإنجيلية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، قالت إنها تثق خلالها في تحقيق أحلام المصريين والتقدم والازدهار للبلاد.