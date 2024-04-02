حملة السيسى الانتخابية تبرز حلف الرئيس اليمين من العاصمة الإدارية

محمد الجالى- هند مختار

ألقت الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى الضوء على إلقائه، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية لبدء ولاية جديدة 2024 – 2030، مشيرة إلى أنه أول يمين دستورى من العاصمة الإدارية، وبمثابة الإعلان عن تدشين الجمهورية الجديدة رسميًا.