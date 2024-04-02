ألقت الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى الضوء على إلقائه، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية لبدء ولاية جديدة 2024 – 2030، مشيرة إلى أنه أول يمين دستورى من العاصمة الإدارية، وبمثابة الإعلان عن تدشين الجمهورية الجديدة رسميًا.
حملة السيسى الانتخابية تبرز حلف الرئيس اليمين من العاصمة الإداريةالثلاثاء، 02 أبريل 2024 11:17 ص
حملة السيسى الانتخابية تبرز حلف الرئيس اليمين من العاصمة الإدارية
محمد الجالى- هند مختار
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