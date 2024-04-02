تعرف على موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء بمحافظة سوهاج وعدد ساعات الصيام

سوهاج ـ محمود مقبول

موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الثلاثاء 2-4-2024، يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفته في اليوم الثالث والعشرين من أيام شهر رمضان، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الثلاثاء 2-4 -2024، في إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ويأتى موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الثلاثاء 2-4-2024 ومواقيت الصلاة في محافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

- موعد السحور اليوم بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 1:58 صباحا

-موعد الإمساك اليوم سيكون في تمام الساعة 3:58 صباحا

-موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:18 دقيقة صباحًا.

- موعد الشروق بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 5:43 صباحا

- موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 11:57 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:26 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 6:11 دقيقة مساء.

ـ موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:27 مساءً.

ـوبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الثلاثاء في محافظة سوهاج اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان 14 من الساعات و13 دقيقة.

كانت أوقاف المحافظة، أعلنت أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز الساحات والمساجد، في جميع المدن والقرى، في كل أنحاء المراكز بسوهاج، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح وذلك داخل 8863 مسجدا ما بين مساجد أهلية ومساجد حكومية.