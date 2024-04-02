اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بولندا تعترض على تجاهل القانون الإنسانى بعد مقتل أحد مواطنيها فى غزة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 10:39 ص
بولندا تعترض على تجاهل القانون الإنسانى بعد مقتل أحد مواطنيها فى غزة قصف غزة
وارسو (أ ش أ)

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أعربت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها لعائلة متطوع بولندى قتل فى غارة جوية إسرائيلية بغزة.

وذكرت الوزارة حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز البريطانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن بولندا تعترض على تجاهل القانون الإنسانى الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني.

وأشارت القناة إلى أن المتطوع البولندي يعمل مع منظمة المطبخ المركزى العالمى لإمداد سكان غزة بالمواد الغذائية، موضحة أن ستة آخرين من عمال الإغاثة لقوا حتفهم جراء الغارة من بينهم بريطاني وأسترالي.







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