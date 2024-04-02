بطريرك الأقباط الكاثوليك مهنأ الرئيس السيسى: نعلن دعمنا الكامل لقيادات الدولة

كتب: محمد الأحمدى

هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنصيبه لفترة رئاسية جديدة.

وجاء بيان الكنيسة الكاثوليكية "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان في العاصمة الادارية، رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.

وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية فى بيانها أن صلاتها ودعمها الكامل لجميع قيادات الدولة المصرية، لاستكمال مسيرة التنمية والرخاء والازدهار، نحو الجمهورية الجديدة. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".