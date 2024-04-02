اليوم السابع: الرئيس السيسى يؤدى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى يؤدى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بمقر «النواب» فى العاصمة الإدارية ويؤكد: الشعب صاحب الكلمة والقرار وأجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء.. سأظل مخلصا لا ترى عينى سوى مصالح الوطن.. واستكمال الحوار الوطنى وتنفيذ التوصيات على كل الأصعدة.. أقسم أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها وتحقيق التنمية والتقدم خيارى الأول.. نعيش فى عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه.. قطعنا شوطا كبيرا فى فترة زمنية وجيزة نواجه الصعاب والتحديات.. ودعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

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