المدينة الشبابية ببورسعيد تنظم دورة رمضانية للبراعم والناشئين تحت شعار "أنت المستقبل"

بورسعيد - محمد عزام

نظمت المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، دورة رمضانية للبراعم والناشئين تحت شعار "أنت المستقبل"، وذلك بمشاركة أكثر من 200 طفل بالأندية والأكاديميات، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتحت إشراف اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، أحمد سعيد مدير عام المدن الشبابية بالقناة وسيناء.

وحضر حفل الافتتاح، عبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ولفيف من الشخصيات الرياضية والعامة والإعلاميين والصحفيين، واللاعب الدولي السابق حماده طلبه.

وبدأ الاحتفال، بالسلام الجمهوري، ثم عرض الإضاءات المختلفة "ليزر"، والفاير شو، وعرض أفريقي رياضي، وسط طابور العرض للأطفال المشاركين بالبطولة، وفي حالة من الفرحة والسعادة للحضور من أولياء الأمور، وقام بضربة البداية الحكم الدولي ميدو سلامه، واللاعب السابق ميدو حامد.

وأكد محمد عبد العزيز، مدير المدينة الشبابية، ورئيس لجنة تنظيم البطولة، أنه تم التنسيق أن تكون الدورة الرمضانية بنظام الدوري وتجميع النقاط، مضيفًا أن لأولادنا حق علينا في هذا الشهر الكريم، ومن حقهم مشاركتهم في الأجواء الرمضانية الرائعة، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب ضمن خطة القيادة السياسية.

وأشاد عبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بفكرة الدورة الرمضانية للبراعم والناشئين، وأيضاً احتيار الاسم "أنت المستقبل" والذي يشجع علي تحفيز اللاعبين على التفوق الرياضي من الصغر، مؤكداً انه لابد أن تحذوا كل المنشآت الرياضية على تنظيم مثل هذه الدورات.



احد العروض



احد المباريات



إحدى الفرق



إحدى المباريات



الحضور بالدورة_1



الرياضيين الحضور



المنصه بالملعب



ضربة البداية



لقطه جماعية



مدير المدينة_1