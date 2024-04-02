المؤبد لرئيسة قسم تمريض والسجن لـ 2 آخرين استولوا على أموال تطعيم بشركة بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، حضوريا للثانية وغيابيا للأولي والثالثة والرابعة اولا ، بمعاقبة " ف.ك.ر" بالسجن المؤبد، ورد مبلغ 923155.4 جنبها، وغرامة مساوية لمبلغ الرد، والعزل من وظيفتها والزامها بالمصاريف الجنائية عما أسند إليها من اتهام، ثانيا بمعاقبة كل من "ن.م.ع" و"ه.ا.ن" بالسجن 10 سنوات ،عما أسند إليهما والزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة ، ثالثا براءة " ن.ك.ك" من التهم المنسوبة إليها ، وذلك في اتهامهم باختلاس مال عام.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 11905 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمة الأولى، واشتراك المتهمين في اختلاس أموال أحدي الشركات المساهمة علي غير الحقيقة.

تبين من التحقيقات ، أن المتهمة الأولي " ف.ك.ر" رئيس قسم التمريض بشركة " ن.م" شركة مساهمة مملوكة لشركة طبقا للمادة 119 المنصوص عليها بقانون العقوبات ، اختلست أموالا قيمتها ( 923155.4 جنيه ) تسعمائه وثلاثة وعشرون ألفا ومائة وخمسة وخمسون جنيها واربعون قرشا ، والتي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها ،بان تسلمت تلك الأموال من الشركة جهة عملها بموجب عدد 156 أمر دفع صادر لها ،وذلك لتطعيم العاملين بالشركة، وتحصلت علي تلك الأموال لنفسها ،وارتكبت تزوير في محررات رسمية عدد 140 إيصال استلام وتوريد نقدية منسوبه لشركة الامصال واللقاحات والأدوية ، بالاشتراك مع باقي المتهمين في اصطناع محررات مزورة منسوبة للشركة جهة عملهم ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.