العاهل الأردني ونظيره الإسباني يبحثان هاتفيا الوضع المتدهور في غزة

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تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الاثنين، اتصالا هاتفيا من الملك فيليب السادس ملك إسبانيا.



وبحث الجانبان علاقات الصداقة المتينة التي تجمع الأردن وإسبانيا، وآليات تعزيز التعاون في شتى المجالات.



وتناول الاتصال التطورات بالمنطقة ولا سيما ما تشهده غزة من أوضاع متدهورة، وجهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.



وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالحهما، ويعزز الأمن والسلم العالميين.