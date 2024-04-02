الشرطة الفنلندية: مقتل طفل وإصابة 2 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار داخل مدرسة

هلسكنى (أ ش أ)

اعلنت الشرطة الفنلندية مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عامًا وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة فى عملية إطلاق نار وقعت فى وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، ونفذها طفل آخر من نفس العمر داخل مدرسة ابتدائية بمدينة فانتا شمال العاصمة هلسنكى.

وقال قائد الشرطة إيلكا كوسكيماكي - في مؤتمر صحفي نقل راديو فرنسا الدولي مقتطفات منه، إن اليوم بعد الساعة 9 صباحًا، وقع حادث إطلاق نار في مدرسة فيرتولا الابتدائية في مدينة فانتا وقتل خلاله طالب في الصف السادس، كما أصيب طالبان أخران بجروح خطيرة.

وأوضحت الشرطة الفنلندية أن عمر ضحايا عملية إطلاق النار داخل مدرسة فيرتولا الابتدائية والمشتبه به، يبلغون 12 عامًا، حيث أن المدرسة التي شهدت عملية إطلاق النار تضم نحو 800 طالب تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عامًا ونحو 90 موظفًا.

وتابعت أنه تم توقيف المشتبه به وبحوزته سلاح ناري بمنطقة تابوليكاوبونكي في العاصمة هلسنكي، مشيرة إلى أنه تم تشكيل وحدة أزمات تضم موظفين من المدرسة والبلدية.

من جانبها، أكدت وزيرة الداخلية الفنلندية مارى رانتانين، في تغريدة على موقع إكس، أنها لا تستطيع أن تتخيل الألم والقلق الذي تشعر به العديد من العائلات في الوقت الحالي حيث بدأ اليوم بطريقة مرعبة.

وكانت الشرطة الفنلندية قد اعتقلت مشتبها به بتنفيذ إطلاق النار وهو طالب يبلغ 12 عاما وقد طلب من السكان تجنب التواجد في المنطقة والبقاء في منازلهم وعدم استقبال اشخاص غرباء.