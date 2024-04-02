اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية اللبنانية تدين قصف مبنى القنصلية الإيرانية فى دمشق

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 10:05 ص
الخارجية اللبنانية تدين قصف مبنى القنصلية الإيرانية فى دمشق وزير الخارجية اللبنانى عبدالله بوحبيب
بيروت (أ ش أ)

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بشدة الاعتداء الاسرائيلى على مبنى القنصلية الإيرانية فى دمشق، مؤكدة أن استهداف المقار والبعثات الدبلوماسية يشكل خرقاً موصوفاً للقانون الدولى، وانتهاكاً خطيراً لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية اللتين تضمنان حصانة وحرمة المقرات الدبلوماسية.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، أن هذا التصعيد الخطير في خرق القوانين والأعراف الدولية، يهدّد بشكل حتمي السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وتقدمت بخالص العزاء لحكومة إيران وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.







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