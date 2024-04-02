الاتحاد الأوروبى يدين مقتل عمال منظمة المطبخ المركزى العالمى فى غزة

كتبت: هناء أبو العز

أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، مقتل 7 من عمال الإغاثة من منظمة المطبخ المركزي العالمي، جراء غارة إسرائيلية في غزة.

وقال بوريل في تدوينه له عبر منصة إكس: أدين الهجوم وأطالب بإجراء تحقيق، وعلى الرغم من كل المطالبات بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، إلا أننا نشهد سقوط ضحايا أبرياء جدد.

وكانت منظمة المطبخ المركزي العالمي، أكدت مقتل 7 من موظفيها في غارة إسرائيلية على دير البلح في غزة.

وعبرت في بيان نشرته عبر منصة إكس، عن أسفها الشديد لتأكيد مقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي في غزة .

