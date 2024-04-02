اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يدين مقتل عمال منظمة المطبخ المركزى العالمى فى غزة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 12:55 م
الاتحاد الأوروبى يدين مقتل عمال منظمة المطبخ المركزى العالمى فى غزة المطبخ المركزى العالمى
كتبت: هناء أبو العز

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أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، مقتل 7 من عمال الإغاثة من منظمة المطبخ المركزي العالمي، جراء غارة إسرائيلية في غزة.

وقال  بوريل في تدوينه  له عبر منصة  إكس:  أدين الهجوم وأطالب بإجراء تحقيق، وعلى الرغم من كل المطالبات بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، إلا أننا نشهد سقوط ضحايا أبرياء جدد.

وكانت منظمة المطبخ المركزي العالمي، أكدت مقتل 7 من موظفيها في غارة إسرائيلية على دير البلح في غزة.

وعبرت في بيان نشرته عبر منصة إكس، عن أسفها الشديد  لتأكيد مقتل 7 من أعضاء فريقها  في غارة للجيش الإسرائيلي في غزة .
 







منظمة المطبخ المركزى

المطبخ المركزى العالمى

world centeral kitchen

الاتحاد الأوروبى




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