اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 03:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأرصاد الجوية التشيكية: مارس الماضى الأكثر دفئا منذ عام 1961

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 02:20 م
الأرصاد الجوية التشيكية: مارس الماضى الأكثر دفئا منذ عام 1961 مؤشر درجات الحرارة ـ صورة أرشيفية
براغ (أ ش أ)

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ذكر المعهد التشيكى للأرصاد الجوية الهيدرولوجية أن شهر مارس هذا العام كان الأكثر دفئًا فى البلاد منذ عام 1961.

وأضاف المعهد - في منشور عبر منصة إكس نقلها راديو براغ الدولى، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن متوسط درجة الحرارة لشهر مارس الماضي بلغ 7 درجات مئوية أى أعلى بمقدار 3.8 درجة عن المتوسط بين عامي 1991 و2020.

وأوضح أن هذا يعد الشهر الثاني على التوالي الذي تسجل فيه درجات الحرارة رقمًا قياسيًا، مشيرا إلى أن شهر فبراير الماضي كان دافئًا أيضًا على غير المعتاد، حيث بلغ متوسط درجات الحرارة 5.7 درجة مئوية، أي أعلى بمقدار 6.1 درجة من المتوسط بين عامي 1991 و2020.







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