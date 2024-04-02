اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 03:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأردن وبلجيكا يؤكدان ضرورة التوصل لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 02:06 م
الأردن وبلجيكا يؤكدان ضرورة التوصل لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
عمان (أ ش أ)

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أكد نائب رئيس الوزراء وزيرالخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى اليوم الثلاثاء، ووزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، ضرورة التوصل لوقف فورى لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من نظيرته البلجيكية ، التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي ، بحثا خلاله سبل إنهاء الوضع الكارثي الذي يستمر العدوان الإسرائيلى على غزة فى مفاقمته والجهود المستهدفة لمنع هجوم إسرائيلي أوسع على رفح.

وعلى صعيد آخر، أجرى الصفدي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الألباني إيجلي حساني بحثا خلاله الوضع الكارثي في غزة وجهود بلورة موقف دولي فاعل للتوصل لوقف لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.







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