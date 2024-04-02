استقالة 6 وزراء فى بيرو على خلفية تحقيق ضد رئيسة البلاد إثر شبهات فساد

ليما (أ ش أ)

أعلن ستة وزراء فى بيرو من أصل 18 استقالاتهم، وذلك فى خضم تحقيق ضد رئيسة البلاد دينا بولوارتى بتهمة الإثراء غير المشروع المرتبط بساعات فاخرة يشتبه فى حيازتها.

وقال وزير الداخلية فى بيرو فيكتور توريس لدى خروجه من القصر الرئاسي ومجلس الوزراء، حسبما ذكرت قناة فرانس 24 الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إنه سيغادر لأنه طلب ذلك من الرئيسة وهى وافقت.

وتولى توريس منصبه، في 21 نوفمبر الماضي، وأعلن استقالته من هذا المنصب بسبب "مشاكل عائلية".

وأضافت القناة، أن وزراء التعليم والمرأة والتنمية الزراعية والإنتاج والتجارة الخارجية أعلنوا بعد ذلك استقالتهم من مناصبهم، دون إبداء أسباب.. مشيرة إلى أن هذه الموجة من الاستقالات تأتي قبل يومين من تصويت البرلمان، غدا الأربعاء، على تنصيب رئيس الوزراء الجديد جوستافو أدريانزن وحكومته.

وأوضحت القناة، أن رئيسة بيرو قامت باختيار ستة وزراء جدد ليحلوا محل الوزراء المغادرين بينهم وزير الداخلية الجديد والتر أورتيز أكوستا وهو جنرال شرطة متقاعد وكان المقاتل الأول ضد الجريمة المنظمة، وحل "أدريانزن" وهو دبلوماسي من يمين الوسط يبلغ من العمر 57 عاما، محل رئيس الوزراء السابق "ألبرتو أوتارولا" الذي كان متهمًا بتحقيق بتهمة استغلال النفوذ.

يشار إلى أن رئيسة البيرو قد نددت بمداهمة السلطات لمنزلها ومكتبها، وذلك في إطار التحقيق بشبهات فساد متصلة بساعات فاخرة كانت ترتديها علنا دون أن تصرح عنها.