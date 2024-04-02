ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 87.79 دولار للبرميل

كتبت - مروة الغول

استهلت أسعار النفط تعاملاتها الآسيوية اليوم مرتفعة، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب، مما أدى إلى صعود العقود الآجلة الأمريكية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 37 سنتًا إلى 87.79 دولار للبرميل ،كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 32 سنتًا إلى 84.03 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، قد نشرت المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الأجلة مكاسب أسبوعية، بلغت نسبتها نحو 2.4% لخام برنت ونحو 3.2% لخام غرب تكساس، وتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أكتوبر 2023.

وذكر التقرير أن أهم العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط الخام التوقعات بشأن إبقاء مجموعة دول أوبك + على سياساتها الإنتاجية الحالية دون تغيير وهو ما يعني استمرار مسار تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر يونيو 2024، بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية.

وأضاف التقرير، أيضا تصاعد استهداف البنية التحتية للطاقة في روسيا، الذي تسبب في توقف نحو 14% من إجمالي طاقتها التكريرية، وأثار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات، استمرار تعافي نشاط مصافي تكرير النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، ليصل معدل تشغيلها إلى 88.7% وهو أعلى مستوى مسجل لها منذ شهر يناير الماضي.

وتابع التقرير، انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي وبمقدار 3 حفارات لتصل إلى 506 حفارة، وهو مؤشر مبكر على إمكانية تراجع إمدادات النفط المستقبلية.