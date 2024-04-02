ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية فى بيرو بسبب الاحتفال بعيد الفصح

فاطمة شوقى

أكد هيئة التجار فى بيرو ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بدلا من اللحوم الحمراء، اتباعا للتقاليد الدينية فى الاحتفال بعيد الفصح، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ 27 مارس الماضى، ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسبب الاحتفال بعيد الفصح، ويعزى ارتفاع الأسعار بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على هذه الأطعمة، وهو ما يميز هذا الموسم، وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة، أكد البائعون أن الزيادة لن تكون كبيرة وسيحافظون على نطاق يمكن الوصول إليه لجميع الميزانيات.



في هذا الوقت من العام، تقدم الأسواق مجموعة واسعة من خيارات الأسماك بأسعار تتكيف مع جيوب المستهلكين المختلفة، و تشمل أبرز الأطباق سمك البونيتو والماكريل والماكريل الحصان، بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من الخيارات الحصرية، يتم تقديم الجمبري والأخطبوط، مما يجذب عشاق النكهات الأكثر تطوراً.



ويمثل أسبوع الآلام في بيرو تغييرًا في النظام الغذائي نحو استهلاك المنتجات البحرية، مما يؤدي إلى زيادة النشاط التجاري المهم في أسواق الأسماك والمأكولات البحرية.

وتستعد البيرو لزيادة كبيرة في استهلاك الأسماك والمأكولات البحرية، ومن المتوقع أن تصل إلى 8400 طن من المنتجات البحرية، وفقا للتوقعات التي أعلنتها وزيرة الزراعة والأسماك ، آنا ماريا تشوكيهوانكا. وأدى الطلب على أنواع مثل البونيتو إلى ارتفاع الأسعار.