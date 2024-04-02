اليوم السابع
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اتحاد عمال الجيزة: السيسى أسس لبناء مصر برؤية تاريخية حديثة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 08:21 م
اتحاد عمال الجيزة: السيسى أسس لبناء مصر برؤية تاريخية حديثة محمد كامل رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال محافظة الجيزة
كتبت آية دعبس

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أكد محمد كامل رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال محافظة الجيزة، رئيس نقابة النقل العام، أن حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة والتى تستمر لمدة 6 سنوات، وأداء قسم اليمين الدستورية بمجلس النواب الجديد إعلان رسمى ببدء العمل من عاصمة الجمهورية الجديدة وإيذانا للتاريخ بأن يسطر بأحرف من نور ذلك الإنجاز الضخم الذى شيده عمال مصر الأوفياء بقيادة وتوجيهات الرئيس السيسى.

أكد فى تصريحات صحفية: "عمال مصر لديهم من الإصرار والإرادة فى استكمال المضى قدما تحت قيادتكم نحو تحقيق غد أفضل ومستقبل مضئ للشعب وفى القلب منه الشباب الذى أوليتموه من الاهتمامات والتوجيهات الكثير فبرز دوره فى العبور الثانى مع فخامتكم فى بناء وتعمير الجمهورية الجديدة وإقصاء التحديات الجسيمة".

وأشاد باستراتيجية الرئيس السيسى التى اعلنها خلال بيانه والتى تعمل على توفير البنيان القوى فى كل الاتجاهات لمصر وشعبها.







اتحاد عمال الجيزة

العاصمة الإدارية

السيسي



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