إشارة مرور.. المرور يحدد محاذير للسائقين أثناء السير في وجود عواصف بالطرق

كتب عبد الرحمن سيد

حددت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الإرشادات العامة والتعليمات لقائدي السيارات أثناء السير على الطرق والمحاور والميادين، حرصًا على سلامتهم للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بظهور رياح مثيرة للأتربة والرمال أعلى الطرق وجاءت النصائح كالتالى:

-السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل

- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب

- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة

- الالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق

- استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية

- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة