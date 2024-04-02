اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 05:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أ ش أ: مصرع 25 شخصا إثر حريق بملهى ليلى فى اسطنبول

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 04:15 م
أ ش أ: مصرع 25 شخصا إثر حريق بملهى ليلى فى اسطنبول الشرطة التركية
أ ش أ

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لقى 25 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في حريق اندلع أثناء عمليات تجديد ملهى ليلي في مدينة اسطنبول التركية.


وقال حاكم مدينة اسطنبول داود جول - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء- إن انفجارا وقع قرب مبنى مكون من 16 طابقا في جايريتيبه بمنطقة باشكتاش بإسطنبول، ثم اندلع الحريق في الطابق السفلي.


وأضاف أنه تم إرسال عدد كبير من فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف والفرق الطبية إلى مكان الحادث ، موضحا أن الذين أصيبوا وقتلوا كانوا يعملون في المكان.
بدوره، قال رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو أنه تمت السيطرة على الحريق ونأمل عدم ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل إضافي.

 







اسطنبول

حريق فى اسطنبول

حريق ملهى ليلى

مدينة اسطنبول




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