أسعار اللحوم في الأسواق اليوم.. الكيلو يبدأ من 310 جنيها

كتب إسلام سعيد

كشفت شعبة القصابين في الغرفة التجارية، أن أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة تراجعت تسجيل مستويات 380 و 430 جنيها بانخفاض 30 جنيها تقريبا مقابل مستويات 400 و 460 جنيها، في حين يسجل سعر الكيلو لدي المنافذ الحكومية سعر يبدأ من 310 جنيها

وتختلف أسعار اللحوم وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم، كما تختلف الأسعار وفق النطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبري بعد تحرك ملحوظ في أسعارها الأيام الماضية.



وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 290- 330 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 290 جنيها للمفروم، و390 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 330 جنيها.وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و350 جنيها، والبرجر 350 جنيها، والكبدة الكندوز 400 جنيه فى المنافذ، والضانى البرقى بـ450 جنيها.