أستراليا تؤكد مقتل عاملة إغاثة بغارة فى غزة وتطالب بمحاسبة المسئولين

كانبرا (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيزى، اليوم الثلاثاء، أن مواطنة أسترالية هى فى عداد عاملى الإغاثة الأجانب الذين قتلوا فى غارة إسرائيلية فى وسط غزة مساء أمس الاثنين.

وقال ألبانيزى إن المتطوعة زومي فرانكوم، كانت تقوم "بعمل قيم للغاية" في توزيع الغذاء في قطاع غزة، مؤكدا أن بلاده ستسعى إلى محاسبة كاملة ومناسبة للمسؤولين عن مقتلها.

وتابع أقدم التعازي لأسرة وأصدقاء عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكوم التي قتلت في غزة.

من جهتها، قالت منظمة وورلد سنترال كيتشن على موقع أكس نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن أعضاء من المنظمة قتلوا في هجوم للجيش الإسرائيلي في أثناء عملهم لدعم جهودنا الإنسانية لتوصيل الغذاء في غزة، هذه مأساة، عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون ينبغي ألا يكونوا هدفا أبدا.

وأعربت منظمة ورلد سنترال كيتشن المطبخ المركزى العالمى، اليوم الثلاثاء، عن صدمتها جراء مقتل سبعة من أعضاء فريقها في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأكدت المنظمة في بيان أوردته عبر موقعها الرسمي، أنه "على الرغم من تنسيق التحركات مع الجيش الإسرائيلي، فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح حيث قام الفريق بتفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية التي تم جلبها إلى غزة عبر الطريق البحري".

وأوضح البيان أن "هذا ليس هجومًا على المطبخ المركزي العالمي فحسب بل إنه هجوم على المنظمات الإنسانية التي تظهر في أسوأ المواقف حيث يُستخدم الغذاء كسلاح حرب".

وأضاف البيان أن جيش الاحتلال يجري فحصا متعمقا على أعلى المستويات لفهم ملابسات هذا الحادث المأساوي.

وأشار إلى أنه كافة المساهمات للمطبخ المركزي العالمي سيتم إيقافها بشكل مؤقت في المنطقة حتى يتم استئناف العمل قريبا.

وبدورها، قالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة ورلد سنترال كيتشن إيرين جور، إن هذا أمر لا يغتفر، لافتة إلى أن القتلى السبعة هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ويحملون جنسية مزدوجة من الولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وأعربت جور عن شعورها بالحزن والفزع جراء استهداف أرواح بريئه، قائلة "إن الحب الذي كان لديهم لإطعام الناس والتصميم الذي جسدوه لإظهار أن الإنسانية تسمو فوق كل شيء والأثر الذي أحدثوه في حياة عدد لا يحصى من الناس سوف نتذكره ونعتز به إلى الأبد".