أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم تعلن جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

وزارة الأوقاف: إقامة صلاة العيد فى جميع الساحات والمساجد المقام بها الجمعة

وزارة التعليم تعلن جداول امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية 2024

وزير الكهرباء: إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص

وزارة الصحة تكشف موعد تناول الفيتامينات فى شهر رمضان

النقل تتعاقد على 100 أتوبيس لدعم أسطولها و50 جرارا بمقطورة لشركات نقل البضائع

وزارة الأوقاف: غدا بدء التقدم لمسابقة العمال الجديدة لعام 2024

وزارة التعليم: لا توجد محذوفات بالمناهج المطورة لطلبة الأزهر

وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل بزيادة 15%