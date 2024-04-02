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أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم تعلن جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم تعلن جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب: محمد الأحمدى

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