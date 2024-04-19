اليوم السابع
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149 مركزا لتحويل السيارات للغاز.. أهم المعلومات عن التوسع بمشروعات الغاز كوقود

الجمعة، 19 أبريل 2024 08:00 ص
149 مركزا لتحويل السيارات للغاز.. أهم المعلومات عن التوسع بمشروعات الغاز كوقود البترول
كتبت -مروة الغول

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تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجة للتوسع فى مشروعات استخدام الغاز الطبيعى حيث قامت الوزارة بوضع خطة طموحة أثمرت عن إنشاء  58 محطة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط خلال العام حتى نهاية مارس وفيما يلى أهم المعلومات  وكانت  كالتالى..

 

1-جارى تنفيذ باقي المحطات  ليصل إجمالي المحطات إلى ما يقرب من  1000 محطة موزعة على مستوى الجمهورية.

2-كما تم تحويل حوالي 39.5 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز).

3-  ليصل أجمالي أعداد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط نحو 550 الف سيارة .


4-كما تم تشغيل 19 مركز تحويل وبهذا يصل الإجمالى منذ بدء النشاط إلى 149 مركز تحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية.


5- مواصلة تنفيذ خطة طموحة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود كونه ركيزة اساسية من مصادر الطاقة النظيفة .







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الغاز الطبيعى




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