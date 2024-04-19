وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى برديس ويحيل غير المنتظمين للتحقيق

سوهاج محمود مقبول

قرر الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، إحالة الغير منتظمين في العمل للتحقيق وذلك على هامش جولته التفقدية بمستشفى برديس بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بمستشفيات ووحدات القطاع الصحي بالمحافظة وبتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ومعالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

جاءت الجولة التفقدية بحضور الدكتور عمرو عبدالفتاح عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة، وقد بدأت الجولة التفقدية بمتابعة مستوي النظافة بالمستشفي و متابعة تطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام المختلفة محذراً من التقصير في ذلك وتفقد وكيل صحة سوهاج اقسام الإستقبال والطؤاري و الحضانات و العناية و القسم الداخلي و وحدة الغسيل الكلوي للإطمئنان و التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضي والتأكد من تنفيذ التوجيهات التي وجهها لإدارة المستشفي خلال التفقد السابق منذ أيام، مؤكداً على تذليل كافة العقبات امام المرضي أثناء تلقيهم للخدمة الطبية بالمستشفي وضرورة لمتابعة سير العمل بها مشدداً علي إدارة المستشفي متابعة كافة الأعمال كما قرر إحالة المقصريين للتحقيق العاجل.

تفقد قسم الأشعة



متابعة وتفقد وكيل الوزارة



مدخل مستشفى برديس



وكيل الصحة يتابع الأقسام الداخلية