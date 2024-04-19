وكيل صحة دمياط يجتمع بلجنة خفض نسبة الولادات القيصرية غير المبررة

دمياط ـ معتز الشربينى

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعا مع اللجنة المشكلة لتفعيل خفض نسبة الولادات القيصرية غير المبررة والمشكلة بقرار الوزير لزيادة معدلات الولادة الطبيعية وتقليل معدلات الولادة القيصرية غير المبررة طبيا.

ضم الاجتماع كل من: مدير العلاج الحر ومدير المستشفيات ومدير إدارة التمريض ومدير الثقافة الصحية واستشاريى النساء والتوليد ممثلين للجهات المختلفة التابعة لوزارة الصحة والسكان .

ناقش الاجتماع آليات تطبيق القرار الوزارى لخفض نسبة الولادات القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية وبحث المعوقات والتحديات .

وتمت مناقشة أهداف وخطة العمل المستقبلية للتنفيذ منها رفع نسبة الوعى لدى السيدات بأهمية الولادة الطبيعى، وتشجيع الأطباء على تبنى أهداف المبادرة بزيادة معدل الولادة الطبيعى عن القيصرية.