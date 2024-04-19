وكيل تعليم الأقصر يشهد مسابقة الفنون المسرحية بقصر ثقافة العوامية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد قصر ثقافة العوامية بمدينة الأقصر، تنظيم فعاليات العروض النهائية التي يشارك بها توجيه التربية المسرحية برئاسة الموجه العام إدوارد فاخوري ميخائيل، في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية فى مسابقة أعياد الطفولة، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وتم تنظيم الفعاليات على مسرح قصر ثقافة الأقصر، بحضور هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية والأنشطة التربوية بالمديرية، حيث أشاد وكيل تعليم الأقصر، بدور الأنشطة التربوية بشكل عام في صقل شخصية الطالب، وتنمية مهاراته، والاعتناء بمواهبه، وأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولى هذا الشأن بالغ الاهتمام والرعاية.

وخلال الفعاليات قال الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر:- "إن للتربية المسرحية دور رائد في توعية الطلاب بقضايا المجتمع، وهي وسيلة مؤثرة لتوصيل رسالة إيجابية للمتلقي؛ إذ أنها تعتمد على فن من أعرق الفنون، وهو العروض المسرحية، وتعتبر مصر رائدة في هذا المجال"، حيث تنوعت العروض ما بين أوبريت، مسرحية، صولو، كورال، استعراض، مونو دراما، شاركت بها العديد من مدارس المحافظة.

وكان قد عقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي، بحضور مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية، وذلك في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتم عقد الاجتماع في ظل توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث اجتمع الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بوكيل المديرية ومديري العموم ومديري الإدارات التعليمية، وإدارتي الأمن والتطوير التكنولوجي.



فعاليات مسابقة الفنون المسرحية بقصر ثقافة العوامية



مسابقة الفنون المسرحية بقصر ثقافة العوامية



وكيل تعليم الأقصر يشهد مسابقة الفنون المسرحية



