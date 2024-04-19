اليوم السابع
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وكيل أوقاف الإسكندرية يشهد مقرأة الائمة ولقاء الجمعة

الجمعة، 19 أبريل 2024 02:23 م
وكيل أوقاف الإسكندرية يشهد مقرأة الائمة ولقاء الجمعة جانب من اللقاء
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شهد الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة، فاعليات مقرأة الأئمة ثم مجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فعاليات لقاء الجمعة مع الأطفال بمسجد محمد موسى التابع لإدارة الدخيلة والعجمي بحضور كل من الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة. والشيخ محمد بلال مدير إدارة أوقاف العجمي والواعظة الفاضلة زينب أحمد غنيم.

 

جدير بالذكر أنّ وكيل اوقاف الإسكندرية قام بجولة مرورية شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف (العجمي - وسط) لتفقدها والاطمئنان على تجهيزها وإعدادها اعداداً جيداً لاستقبال ضيوف الرحمن.


 







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