وزير دفاع إيطاليا: نعمل مع الحلفاء لتجنب التصعيد فى الشرق الأوسط

كتبت ـ فاطمة شوقى

أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن بلاده تعمل مع الحلفاء لتجنب التصعيد بالشرق الأوسط ، داعيا الأطراف المعنية كافة إلى ممارسة الاعتدال تجنبا للوصول إلى نقطة اللا عودة.

وقال وزير الدفاع الإيطالي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، أكي : أتلقى تحديثات مستمرة وأتابع تطورات الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدا عمل بلاده مع الحلفاء والشركاء على تجنب المزيد من التصعيد.

وكان وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاجانى دعا إلى وقف التصعيد بعد التقارير عن هجوم فى إيران.

وكانت الخارجية الإسرائيلية طالبت اليوم الجمعة، سفاراتها حول العالم بالامتناع عن الإدلاء بأى تصريحات بشأن التقارير التى تفيد بوقوع ضربة إسرائيلية جديدة داخل إيران، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

من جهة أخرى قالت الخارجية الإيطالية إنها تتابع التطورات بعد أنباء عن انفجارات في أصفهان الإيرانية وستناقش ذلك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.

وفى وقت سابق، هزت انفجارات فجر اليوم قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقالت شبكة سي إن إن، إنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني.

من جهته، قال التليفزيون الرسمي الإيراني، إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.