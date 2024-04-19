ندوة توعوية لرواد الوحدة الصحية بقرية أولاد الشيخ بسوهاج لترشيد المياه

سوهاج - عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع مديرية الصحة، ندوة توعوية لرواد الوحدة الصحية بقرية أولاد الشيخ بمركز دار السلام لتوعية المترددين على كيفية ترشيد استهلاك المياه وتقليل المياه المهدرة وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى.

صرح بذلك محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مؤكدا ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق مع المديريات المعنية لرفع الوعي المائى و الصحي والبيئي لدي المواطنين بمختلف أعمارهم وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد مهم ورئيسي للحياة.

ومن جانبها أوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف، أنه بالتعاون مع مديرية الصحة شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القوافل الصحية التى نظمتها إدارة القوافل الصحية بمديرية الصحة بقرية أولاد الشيخ بمركز دار السلام، لتوعية المترددين على القافلة الصحية بحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والجارى تنفيذها فى 181 قرية بمحافظة سوهاج وتشمل مشروعات مياه شرب وصرف صحي متكامل، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وأهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه، وكذلك التعريف بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة وأنه وفى نهاية اللقاءات يتم دعوة المشاركين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.