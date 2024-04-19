ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط ـ معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن، بينما غادرت 9 أخرى، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27479 طنا تشمل: 4900 طن علف بنجر و18055 طن يوريا و3552 طن رمل و666 طن كلينكر صب و306 أطنان بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67124 طنا تشمل: 33338 طن قمح و722 طن خشب زان و8189 طن ذرة و9000 طن سكر و6329 طن خردة و8146 طن حديد و1400 طن زيت طعام .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 270 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 146 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2332 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51829 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 186392 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 4986 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم متجهة إلى السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4853 شاحنة.