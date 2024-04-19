مقتل مواطن في البحيرة على يد جاره بسبب خلافات الجيرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز.. بالإنتقال تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (مزارعَين "أحدهما مصاب برش خرطوش بالظهر وتوفـى عقب وصوله للمستشفى")، طرف ثان (مزارع) وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.. لخلافات الجيرة، قام على إثرها الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى تجاه أحد أفراد الطرف الأول من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط طرفـى المشاجرة، والسلاح المستخدم فـى الواقعة (بندقية خرطوش).