مظلة للحماية الاجتماعية.. تعرف على جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى

كتب محمود العمرى

استطاع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على مدار الفترة الماضية أن يكون بمثابة مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا، فقد انطلق من البداية على أسس سليمة وخطة دقيقة تستهدف توصيل الدعم بكافة أشكاله لمستحقيه، كما أنها نجحت فى توحيد الجميعات والمنظمات الأهلية ووضع منهج دقيق وعلمى تسير عليها هذه الجمعيات بهدف تطوير الإنسان وتنميته، ليس فقط على الجانب المادى بينما أيضا الاجتماعى والتعليمى لتفعيل دوره فى المجتمع.

ويواصل التحالف جهوده في تقديم ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، حيث لعب دورا هاما فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا، وذلك من خلال سلسلة من المبادرات التى تستهدف تحقيق أمنهم الغذائى والمعيشى، وقامت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى، خلال الأيام الماضية بتسليم مشروعات صغيرة وأكشاك للأسر الأولى بالرعاية حيث تم تسليم نحو60 كشكًا ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي.

كما تم إطلاق أكبر مبادرة خيرية لتوزيع نحو 100 ألف كرتونة مواد غذائية على أهالينا من الفئات المستحقة الأولى بالرعاية فى 8 محافظات "الفيوم، الجيزة، القاهرة، القليوبية، الإسماعيلية، الدقهلية، السويس، أسيوط"، وذلك بالتنسيق مع 400 جمعية ومؤسسة أهلية وحكومية وبمشاركة نحو 5 آلاف متطوع، وفى محافظة الإسكندرية، نظم التحالف الوطنى يوم ترفيهى وإفطارًا لإسعاد أكتر من 500طفل يتيم وذويهم تحت عنوان قافلة السعادة.



