مصرع شاب وإصابة آخر فى اصطدام سيارة وميكروباص بطريق "المطرية - بورسعيد" بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقي شاب مصرعه، فيما اصيب آخر إثر اصطدام سيارة ملاكي كانا يستقلانها علي طريق "المطرية - بورسعيد" وتم نقلهما لمستشفي الزهور ببورسعيد، ووضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مديرية أمن بورسعيد، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص، ووجود وفيات ومصابين.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الزهور، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع عبدالرحمن محمود محمد 22 عاما، نتيجة تعرضه لكسر في الجمجمة وتوقف بعضلة القلب، وإصابة كريم أحمد السيد 22 عاما، بجرح قطعي بالرأس، مقيمان مدينة المطرية بالدقهلية، إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلانها، نتيجة تصادمها بسيارة نقل ركاب "ميكروباص" على طريق المطرية بورسعيد.

تم وضع الجثمان ثلاجة حفظ الموتي، داخل مستشفي الزهور، والمصاب تحت الملاحظة الطبية لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.