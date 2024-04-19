مسئول بريطاني يحذر: إسرائيل تنوي مواصلة لعبة البوكر عالية المخاطر مع إيران

كتبت : نهال أبو السعود

حثت بريطانيا على وقف التصعيد بعد أن شنت إسرائيل هجوما انتقاميا على إيران، حيث سمع دوي انفجارات بالقرب من قاعدة جوية عسكرية كبيرة وبينما التقى وزير الخارجية ديفيد كاميرون مع نظرائه من مجموعة السبع في إيطاليا لمناقشة تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، اضطرت طهران إلى تفعيل نظام الدفاع الجوي الخاص بها فوق مدينة أصفهان، التي تعد أيضًا موطنًا لمواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

ووفقا لصحيفة الاندبندنت، قال أحد وزراء الحكومة إن المملكة المتحدة تقبل الحق المطلق لإسرائيل في الدفاع عن نفسها لكنه أصر على أن بريطانيا منخرطة بحزم شديد في تقديم المشورة بشأن وقف التصعيد والاعتدال في هذه اللحظة بالذات.

وقال ميل سترايد: نعتقد أن وقف التصعيد أمر أساسي للغاية الآن رسالتنا إلى الجميع في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، هي أن وقف التصعيد مهم حقًا. وأضاف: وزير الخارجية موجود حاليًا في إيطاليا ويتحدث مع نظرائه في مجموعة السبع وسيركزون على ذلك بالضبط

وقال سترايد إن التركيز يجب أن ينصب الآن على إدخال المساعدات إلى غزة وهو الأمر الذي أحرزت بريطانيا تقدما فيه وعلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، مضيفاً: لذلك هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وفي حين أن حجم العمل العسكري الإسرائيلي لا يزال غير واضح، فإنه يأتي على الرغم من حث بريطانيا وواشنطن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ضبط النفس في أعقاب الهجوم المباشر غير المسبوق الذي شنته إيران.

وردا على سؤال حول هجوم يوم الجمعة، قال سفير المملكة المتحدة السابق في لبنان، توم فليتشر، لبي بي سي: من الواضح أن الصورة لا تزال ضبابية تماما، سيكون لدى الجميع مصلحة في أن تظل غامضة لبعض الوقت بينما يعملون على الكيفية التي يريدون بها وصف ما حدث بين عشية وضحاها. لأن رد الفعل تجاهه لا يقل أهمية عن الحدث نفسه.

وتابع: الناس الذين أسمع منهم في جميع أنحاء المنطقة متأهبون، والعديد منهم يستيقظون بخوف حقيقي. أصفهان موقع نووي خطير، وهذه علامة على أن إسرائيل تنوي مواصلة لعبة البوكر عالية المخاطر مع إيران.