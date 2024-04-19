مسئول أردنى: لم نرصد أى اختراق لمجالنا الجوى خلال الساعات الماضية

عمان (أ ش أ)

أكد وزير الاتصال الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور مهند المبيضين، عدم حدوث أى اختراق للمجال الجوى الأردنى خلال الساعات الماضية والتى تتحدث فيها تقارير عن حدوث هجوم إسرائيلى على إيران، نافيا وجود أى محاولات للاقتراب من المجال الجوى الأردنى خلال الساعات الماضية.

وقال المبيضين، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إنه وخلال الساعات الماضية لم نرصد أي محاولات للاقتراب من المجال الجوي الأردني من أي اتجاهات في ضوء الحديث عن تصعيد إسرائيلي ضد إيران من خلال هجمات جوية إسرائيلية ضد أهداف داخل إيران.

وأضاف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أن سلاح الجو الملكى سيستمر خلال هذه الفترة، في تنفيذ طلعات جوية في سماء المملكة من أجل ضمان سلامة المجال الجوي الأردني، مؤكدا أن هذه الدوريات الجوية التي سمع الأردنيون أصواتها خلال الأيام الماضية ستستمر من أجل الدفاع عن الأمن القومي الأردني على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

ودعا الشعب الأردني إلى الاطمئنان كون هذه الإجراءات الاحترازية هدفها الحفاظ على أمن الوطن وسلامته، مشيدا بجهود القوات المسلحة الأردنية التي تقوم بواجبها على أكمل وجه في حماية حدود الأردن، تساندها الأجهزة الأمنية العين الساهرة على أمن الوطن وراحة مواطنيه.

وشدد الوزير الأردني، في رسالة إلى المواطنين، على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الإشاعات أوالمساهمة في تداولها منعاً لإثارة الشكوك في صفوف المواطنين، كما حث وسائل الإعلام على توخي الدقة في نقل المعلومات والتعامل بحذر مع أية معلومة تتعلق بالأمن الوطني أو انتظام الحياة وسيرورتها.

