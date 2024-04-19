اليوم السابع
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مدير مكتبة الإسكندرية ينعى الفنان صلاح السعدنى

الجمعة، 19 أبريل 2024 06:14 م
مدير مكتبة الإسكندرية ينعى الفنان صلاح السعدنى الفنان الراحل صلاح السعدنى
الإسكندرية جاكلين منير

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نعى الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذى يعد بحق أحد أعمدة وأركان " الدراما التلفزيونية" فى عصرها الذهبى ، والذي رحل اليوم عن عالمنا عن عمر يناهز 81 عامًا.

وقال الدكتور زايد إنه برحيل صلاح السعدنى ، فقدت مصر قامة فنية عظيمة، وفنانًا أثرى الشاشة بأعمال ستظل محفورة في ذاكرة الفن المصرى والعربى.


وأكد أن ماعُرف عن الراحل أنه لم يكن مجرد فنان عادى ،بل كان فوق ذلك مثقفًا، وهو ما انعكس على جودة ومستوى أعماله التى وجدت صداها لدى الجمهور ، وسوف تبقى لصدقها خالدة فى ذاكرة الفن والإبداع .

وتقدم مدير مكتبة الإسكندرية بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ولتلامذته فى مصر  والعالم العربي، داعيًا  الله أن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان.


 







الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

صلاح السعدنى

وفاة صلاح السعدنى




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